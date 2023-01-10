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Официально. Заря подписала голкипера одесского Черноморца
Воспитанник Динамо
Фото - пресслужба Зорі
Луганская "Заря" официально объявила о подписании голкипера одесского "Черноморца" Владислава Кучерука.
Первым профессиональным клубом Владислава было киевское "Динамо". Сыграл пять поединков за киевлян в юношеской Лиге чемпионов.
Летом 2020-го года был в аренде в "Колосе", в составе которого отыграл шесть матчей.
Последним клубом Кучерука был одесский "Черноморец", в составе которого провел пятнадцать матчей.
Был игроком сборных Украины (Ю-18, Ю-19, Ю-20 и Ю-21).
Вместе со сборной Украины Ю-20 стал Чемпионом мира в 2019-м году. Сыграл тогда весь матч в четвертьфинале против Колумбии (1:0).
О деталях контракта пресс-служба "Зари" не сообщает. Отметим, что Кучерук – 1999-го года рождения.
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