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Официально. Заря подписала голкипера одесского Черноморца

Премьер-лига
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Воспитанник Динамо

Официально. Заря подписала голкипера одесского Черноморца

Фото - пресслужба Зорі

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" официально объявила о подписании голкипера одесского "Черноморца" Владислава Кучерука.

Первым профессиональным клубом Владислава было киевское "Динамо". Сыграл пять поединков за киевлян в юношеской Лиге чемпионов.

Летом 2020-го года был в аренде в "Колосе", в составе которого отыграл шесть матчей.

Последним клубом Кучерука был одесский "Черноморец", в составе которого провел пятнадцать матчей.

Был игроком сборных Украины (Ю-18, Ю-19, Ю-20 и Ю-21).

Вместе со сборной Украины Ю-20 стал Чемпионом мира в 2019-м году. Сыграл тогда весь матч в четвертьфинале против Колумбии (1:0).

О деталях контракта пресс-служба "Зари" не сообщает. Отметим, что Кучерук – 1999-го года рождения.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кучерук
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Источник:
ФК Зоря

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