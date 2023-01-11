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Стал известен срок действия контракта Шовковского в Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Как и у всего штаба

Стал известен срок действия контракта Шовковского в Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу первой команды киевлян. Он станет одним из ассистентов главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

Соглашение Шовковского, как и у всего штаба, действует до окончания сезона 2023/24, сообщает клубная пресс-служба.

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С 2018 по 2022 годы СаШо входил в тренерский штаб национальной сборной Украины, которую сначала возглавлял Андрей Шевченко, впоследствии Александр Петраков и покинул этот пост в связи с завершением контракта.

Напомним, что Шовковский выступал за "Динамо" с 1994 по 2016 год и является рекордсменом клуба по многим показателям.

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В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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