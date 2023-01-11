Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен срок действия контракта Шовковского в Динамо
Как и у всего штаба
Фото: ФК Динамо Київ
Легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу первой команды киевлян. Он станет одним из ассистентов главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.
Соглашение Шовковского, как и у всего штаба, действует до окончания сезона 2023/24, сообщает клубная пресс-служба.
С 2018 по 2022 годы СаШо входил в тренерский штаб национальной сборной Украины, которую сначала возглавлял Андрей Шевченко, впоследствии Александр Петраков и покинул этот пост в связи с завершением контракта.
Напомним, что Шовковский выступал за "Динамо" с 1994 по 2016 год и является рекордсменом клуба по многим показателям.
Популярное сейчас
- ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным
- Цыганков интересен португальскому гранду
- Пять сотен личного состава, десяток танков. Генштаб – о потерях россиян за 10 января
- Близниченко: В Ингульце столкнулся со многими неприятными вещами
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО