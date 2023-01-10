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Суркис: Шовковский? Пусть работает. У него должна быть перспектива в тренерской карьере

Премьер-лига
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СаШо вернулся в киевский клуб в качестве ассистента тренера

Суркис: Шовковский? Пусть работает. У него должна быть перспектива в тренерской карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, почему и на каких условиях в клуб вернулся легенда киевлян Александр Шовковский, который будет помощником наставника Мирчи Луческу.

– Игорь Михайлович, расскажите, кому пришла идея пригласить Александра Шовковского в "Динамо"?

– Учитывая, что Вукоевич покинул "Динамо" по семейным обстоятельствам, возник вопрос, что нужно усилить тренерский штаб помощником для Мирчи Луческу. Мистер дал добро на приглашение легенды нашего клуба Александра Шовковского. Я был этому несказанно рад. После чего созвонился с Александром и предложил ему работу в киевском "Динамо". Он согласился. С 12 января он приступает к своим обязанностям.

– Какие обязанности будут у Шовковского в "Динамо"?

– Он будет помощником Мирчи Луческу. Раньше у нас работали старые звезды, а теперь два молодых – это Олег Гусев и Александр Шовковский. Я очень рад, что они снова воссоединились. Эти ребята очень много сделали для "Динамо". С их именами связаны славные победы нашего клуба. Теперь они будут учиться у Луческу тренерскому искусству.

– На какой срок рассчитан контракт с Шовковским?

– Мы подпишем с Александром контракт до июля 2024 года, как и у Луческу. Пускай работает. Его соглашение абсолютно не будет зависеть от того, сколько будет работать Мистер в "Динамо". Саша – молодой парень, и у него должна быть перспектива в тренерской карьере.

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В статье: Александр Шовковский Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
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