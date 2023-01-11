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Директор Александрии рассказал о возможных зимних трансферах

Премьер-лига
(1 голосов)

Планы по усилению есть

Директор Александрии рассказал о возможных зимних трансферах

ФК Александрия

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о возможных зимних трансферах команды.

– Ротаню нравится тот состав, который есть сейчас, но у него есть пара пожеланий. По ним работают, но посмотрим. Это ведь не так быстро.

– Зимой планируете пригласить легионеров?

– Очень сомневаюсь. Потому что легионеры, вы видите, то они хотят играть, то нет, здесь им страшно, в этой части Украины – нет. У нас действительно очень хороший состав и нужно работать с теми, кто есть, чтобы нормально войти в весеннюю часть уже наигранным составом. Ничего кардинального меняться не будет.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев
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