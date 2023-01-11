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СМИ: Александрия завтра представит экс-голкипера сборной Украины и Зари
Он будет "номером один" в коллективе Руслана Ротаня
Фото: Анатолий Спица
"Александрия" собирается усилить вратарскую позицию. Как сообщает проект ТаТоТаке, горожане согласовали детали контракта с бывшим голкипером сборной Украины и луганской "Зари" Никитой Шевченко.
Контракт будет подписан на полтора года.
"Именно на Шевченко тренерский штаб Руслана Ротаня рассчитывает как на основного кипера клуба во второй части сезона.
Что касается Олега Билыка, то он команду, скорее всего, покинет", – отмечает издание.
Добавим, что "Александрию" зимой возглавил Руслан Ротань, заменив Юрия Гуру.
Никита Шевченко является воспитанником "Шахтера". На протяжении своей карьеры, кроме дончан, играл за "Зарю" и "Карпаты", был в аренде в "Мариуполе". Прошел все уровни юношеских и молодежную сборную Украины. Вызывался в национальную команду.
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