СМИ: Александрия завтра представит экс-голкипера сборной Украины и Зари

"Александрия" собирается усилить вратарскую позицию. Как сообщает проект ТаТоТаке, горожане согласовали детали контракта с бывшим голкипером сборной Украины и луганской "Зари" Никитой Шевченко.

Контракт будет подписан на полтора года.

"Именно на Шевченко тренерский штаб Руслана Ротаня рассчитывает как на основного кипера клуба во второй части сезона.

Что касается Олега Билыка, то он команду, скорее всего, покинет", – отмечает издание.