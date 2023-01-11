  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник и два хавбека. Вернидуб ждет усиление для Кривбасса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник и два хавбека. Вернидуб ждет усиление для Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер рассказал, кого хочет заполучить зимой

Защитник и два хавбека. Вернидуб ждет усиление для Кривбасса

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о том, на какое усиление он хотел бы рассчитывать этой зимой. Особенно после того, как ведущий хавбек команды Назар Волошин вернулся в "Динамо".

"Центральный защитник, думаю, еще центральный хавбек, который и отбирает, и атаки начинает. И нужны фланги, ведь в случае, если Волошин останется в "Динамо", то нужно усиление", — сказал Вернидуб.

Напомним, что зимой клуб уже успел подписать Даниила Бескоровайного, Клима Приходько и Максима Лунева.

По теме
yellow-arrow
Черноморец вышел из отпуска: минус три Сергея и два Ивана
yellow-arrow
СМИ: Александрия завтра представит экс-голкипера сборной Украины и Зари
yellow-arrow
Шахтер U-19 отправился на сбор в Турцию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде