Защитник и два хавбека. Вернидуб ждет усиление для Кривбасса

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал о том, на какое усиление он хотел бы рассчитывать этой зимой. Особенно после того, как ведущий хавбек команды Назар Волошин вернулся в "Динамо".

"Центральный защитник, думаю, еще центральный хавбек, который и отбирает, и атаки начинает. И нужны фланги, ведь в случае, если Волошин останется в "Динамо", то нужно усиление", — сказал Вернидуб.

Напомним, что зимой клуб уже успел подписать Даниила Бескоровайного, Клима Приходько и Максима Лунева.