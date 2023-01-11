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Защитник и два хавбека. Вернидуб ждет усиление для Кривбасса
Тренер рассказал, кого хочет заполучить зимой
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "
"Центральный защитник, думаю, еще центральный хавбек, который и отбирает, и атаки начинает. И нужны фланги, ведь в случае, если Волошин останется в "Динамо", то нужно усиление", — сказал Вернидуб.
Напомним, что зимой клуб уже успел подписать Даниила Бескоровайного, Клима Приходько и Максима Лунева.
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