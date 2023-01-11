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Эсеола может вернуться в УПЛ
Форвард может подписаться во Львов
Фото: instagram.com/derin691
Украинский нападающий Адеринсола Эсеола может вернуться в УПЛ.
В услугах игрока заинтересован "
Последним клубом нападающего стал болгарский "Хебар" из Пазарджика. На счету Эсеолы — 15 матчей (460 минут), в которых форвард не отметился результативными действиями.
Также ранее в Украине Эсеола играл за "Десну", "Александрию", "Зирку", киевский "Арсенал" и "Ворсклу". Выступал также за казахстанские "Кайрат" и "Акжайык".
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Источник:Sport Arena
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