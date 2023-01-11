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Эсеола может вернуться в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард может подписаться во Львов

Эсеола может вернуться в УПЛ

Фото: instagram.com/derin691

Новина українською

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола может вернуться в УПЛ.

В услугах игрока заинтересован "Львов".

Последним клубом нападающего стал болгарский "Хебар" из Пазарджика. На счету Эсеолы — 15 матчей (460 минут), в которых форвард не отметился результативными действиями.

Также ранее в Украине Эсеола играл за "Десну", "Александрию", "Зирку", киевский "Арсенал" и "Ворсклу". Выступал также за казахстанские "Кайрат" и "Акжайык".

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В статье: ФК Львов Адеринсола Эсеола
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Источник:
Sport Arena

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