Украинский нападающий Адеринсола Эсеола может вернуться в УПЛ.

В услугах игрока заинтересован " Львов ".

Последним клубом нападающего стал болгарский "Хебар" из Пазарджика. На счету Эсеолы — 15 матчей (460 минут), в которых форвард не отметился результативными действиями.

Также ранее в Украине Эсеола играл за "Десну", "Александрию", "Зирку", киевский "Арсенал" и "Ворсклу". Выступал также за казахстанские "Кайрат" и "Акжайык".