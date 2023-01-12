"Все зависит только от меня" - 18-летний Царенко намерен на сборах убедить Луческу

18-летний хавбек " Динамо " Антон Царенко оказался в списке игроков, которые едут на сбор в Турцию с первой командой. Футболист попробует убедить тренера Мирчу Луческу.

- Какие у тебя ожидания от зимней подготовки?

- Конечно, приятно, что я тренируюсь с первой командой. И здесь уже только от меня зависит, как я себя проявлю и что покажу. Благодарен тренерскому штабу. Надеюсь, все будет в порядке. Мы все отдохнули и сейчас с новыми силами приступим к работе.

- Тренерский штаб пополнил Александр Шовковский. Для тебя он является одним из кумиров в футболе?

- Конечно, это легенда клуба. Уверен, что всем будет приятно поработать с ним вместе. С нетерпением жду личного знакомства.

- Ты уже не первый раз проведешь зимнее межсезонье в Турции. Какие ожидания от сборов в этой стране?

- Как минимум, там будет чуть теплее, чем в Киеве, ведь главное – возможность качественно работать на футбольном поле. Очень жду контрольных матчей с интересными соперниками. Сборы – это фундамент на сезон, без них никуда.

- Впереди – неделя тренировок на клубной базе. Тренерский штаб уже озвучил план работы? Что он будет включать?

- Еще не озвучил, но, думаю, будет преобладать беговая работа, без мяча. Но все понимают, что эта работа также необходима.

- Ты тренировался индивидуально во время отпуска?

- Честно говоря, до Нового года я редко занимался, дабы больше отдохнуть, больше соскучиться по работе. А уже после Нового года начал работать, чтобы привести себя в форму.