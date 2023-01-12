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Романо: Арсенал сделай относительно Мудрика новое предложение. Переговоры с Шахтером продолжаются
Но прорыва нет
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил новые подробности о возможном трансфере украинца Михаила Мудрика в "Арсенал". Как отмечает источник, "канониры" сделали "горнякам" новое предложение, между клубами продолжаются переговоры.
"Новое официальное предложение "Арсенала" относительно Михаила Мудрика составляет около 70 миллионов евро плюс бонусы. Предложение было сделано сегодня (12-го января, - примечание) вечером.
Продолжаются переговоры с донецким "Шахтером" по пакету бонусов. Личных вопросов нет, Мудрик хочет перехода", - пишет источник
???? EXCL: Arsenal new official proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €70m fee plus add-ons, submitted tonight as revealed earlier. ⚪️???????????? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2023
Negotiations ongoing with Shakhtar Donetsk to discuss on the add-ons package.
No issues on personal terms, Mudryk wants the move. pic.twitter.com/AOaMEnV4Ub
Напомним, что ранее другие инсайдеры писали о том, что клубы договорились между собой и просто согласовывают незначительные детали. Также напомним, что личный контракт с Мудриком "Арсенал" уже согласовал.
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