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Романо: Арсенал сделай относительно Мудрика новое предложение. Переговоры с Шахтером продолжаются

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но прорыва нет

Романо: Арсенал сделай относительно Мудрика новое предложение. Переговоры с Шахтером продолжаются

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил новые подробности о возможном трансфере украинца Михаила Мудрика в "Арсенал". Как отмечает источник, "канониры" сделали "горнякам" новое предложение, между клубами продолжаются переговоры.

"Новое официальное предложение "Арсенала" относительно Михаила Мудрика составляет около 70 миллионов евро плюс бонусы. Предложение было сделано сегодня (12-го января, - примечание) вечером.

Продолжаются переговоры с донецким "Шахтером" по пакету бонусов. Личных вопросов нет, Мудрик хочет перехода", - пишет источник

Напомним, что ранее другие инсайдеры писали о том, что клубы договорились между собой и просто согласовывают незначительные детали. Также напомним, что личный контракт с Мудриком "Арсенал" уже согласовал.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Фабріціо Романо

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Комментарии (3)
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Ol-g (Одесса)
13.01.2023 в 00:19
У Соледарі потрібні хлопці, які вміють бути затятими.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.01.2023 в 23:39
Тим часом Маліновський міняв вже 10-й Марсель...
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-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.01.2023 в 23:33
Реально задрали!
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