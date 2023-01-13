Бывший защитник Шахтера и сборной Украины стал вице-президентом Вереса

Ровенский "Верес" сообщил о кадровых перестановках на должностях менеджеров клуба.

По информации прессслужбы "красно-черных", члены наблюдательного совета "Вереса" проголосовали об увольнении с должности спортивного директора Вячеслава Шевчука и его назначении на должность вице-президента. Коммерческим директором "Вереса" стал Николай Чещевой.

"Решили сконцентрировать всю ответственность за трансферную политику и спортивную составляющую – на главном тренере. Это человек, который несет ответственность за результат. Контракт со спортивным директором был рассчитан на год. Мы его выполнили. Сейчас мы понимаем, что для клуба Вячеслав Шевчук – это актив. Нам нужен человек для помощи в развитии футбольной академии и Veres Junior Cup. Также на Вячеслава Шевчука хотим возложить обязанности представительства клуба на украинской и европейской медиа аренах. Поэтому предложили ему должность вице-президента", - цитирует слова президента "Вереса" Ивана Надеина официальный сайт.

"Первое, что я сделал для "Вереса" в должности спортивного директора – объехал множество гостиниц, пообщался с их руководителями и договорился о хороших условиях проживания и питания футболистов на выгодных условиях. Второе – это подписание контракта с новым титульным спонсором. VBET. Это пока крупнейший титульный спонсор в истории клуба. Собираюсь и дальше работать ради развития народного клуба на новой должности", - поделился своим мнением новоиспеченный вице-президент.