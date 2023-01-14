Журналист: Для Цыганкова важно было не возвращаться в Киев, потому что был риск не уехать из страны без подписания соглашения с Динамо

Как стало известно, лидер "Динамо" Виктор Цыганков подпишет контракт с "Жироной". Полноценно игроком испанского клуба он станет летом 2023-го года, а остаток текущего сезона доиграет в "Динамо".

О деталях возможного соглашения рассказал журналист Игорь Бурбас:

"Виктор Цыганков в Испании уже давно. +/- месяц.

Там он проводит все межсезонье. Разместил его агент Пере Гвардиола. Снял дом, создал все условия для тренировок, для поддержания формы. Словом, делал все, чтобы подмахнуть контракт с местным клубом, где решает все. Всю трансферную политику.

Футболист "Динамо" до последнего колебался. И искал лучший вариант. Более престижные клубы действительно интересовались им. Но исключительно как свободным агентом с лета. И были готовы вести переговоры с февраля, когда закроется нынешнее трансферное окно, а с ним и текущие кадровые проблемы.

Цыганков стремился закрыть вопрос в январе. У футболиста были дедлайны, и он не мог ждать до февраля. Сказывалось давление нынешнего клуба. И ему очень нужно было определиться с будущим до начала сборов "Динамо".

Важно в этой истории для Виктора также было не возвращаться в Киев до подписания предварительного контракта с новым клубом. Поскольку был риск не уехать из страны без подписания нового соглашения с "Динамо". Именно поэтому лидера не было на медосмотре команды", – отмечает источник.