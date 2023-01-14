  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: Для Цыганкова важно было не возвращаться в Киев, потому что был риск не уехать из страны без подписания соглашения с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: Для Цыганкова важно было не возвращаться в Киев, потому что был риск не уехать из страны без подписания соглашения с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Источник раскрыл детали возможного перехода лидера Динамо в Жирону

Журналист: Для Цыганкова важно было не возвращаться в Киев, потому что был риск не уехать из страны без подписания соглашения с Динамо

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

UA-Футбол
Новина українською

Как стало известно, лидер "Динамо" Виктор Цыганков подпишет контракт с "Жироной". Полноценно игроком испанского клуба он станет летом 2023-го года, а остаток текущего сезона доиграет в "Динамо".

Читайте такжеСуркисы уничтожают Динамо. Цыганков в Жироне – это не переход, а показательный побег

О деталях возможного соглашения рассказал журналист Игорь Бурбас:

"Виктор Цыганков в Испании уже давно. +/- месяц.

Там он проводит все межсезонье. Разместил его агент Пере Гвардиола. Снял дом, создал все условия для тренировок, для поддержания формы. Словом, делал все, чтобы подмахнуть контракт с местным клубом, где решает все. Всю трансферную политику.

Футболист "Динамо" до последнего колебался. И искал лучший вариант. Более престижные клубы действительно интересовались им. Но исключительно как свободным агентом с лета. И были готовы вести переговоры с февраля, когда закроется нынешнее трансферное окно, а с ним и текущие кадровые проблемы.

Цыганков стремился закрыть вопрос в январе. У футболиста были дедлайны, и он не мог ждать до февраля. Сказывалось давление нынешнего клуба. И ему очень нужно было определиться с будущим до начала сборов "Динамо".

Важно в этой истории для Виктора также было не возвращаться в Киев до подписания предварительного контракта с новым клубом. Поскольку был риск не уехать из страны без подписания нового соглашения с "Динамо". Именно поэтому лидера не было на медосмотре команды", – отмечает источник.

Добавим, что ранее президент "Динамо" Игорь Суркис говорил о том, что у него было предложение от "Жироны" относительно Цыганкова на десять миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Луческу: Мудрик – это копия Мбаппе
yellow-arrow
Шахтер официально объявил о переговорах с Челси по поводу Мудрика. Переход – на финальной стадии
yellow-arrow
Источники: Челси договорился с Шахтером относительно Мудрика. Сумма около ста миллионов евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ігор Бурбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.01.2023 в 21:33
Не поширюйте дурню!.. Не виїхав би... йому ще півроку грати за динаму, а вже після цього стоятиме питання виїзду, і контракт з іноземним клубом на це ніяк не впливає!
Ответить
+3
-1
OctoberFest (Голая Пристань)
14.01.2023 в 22:16
Впливає. Він має повне право підписувати контракт з новим клубом вже зараз. А якщо він повернеться до Києва без контракту, то ризикує точно сидіти півроку в резерві дубля та ще й під наглядом тітушок Суркіса, які його з сортиру не випускатимуть, поки він контракт не підпише
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
14.01.2023 в 22:18
Контракт якраз таки впливає. Згідно закону, право виїхати за кордон мають гравці, які мають контракт із клубом елітного дивізіону будь якої країни. Якщо б він не підписав контракт із Жироною, а потім не підписав би новий контракт із Динамо, то нікуди би він більше не виїхав.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
14.01.2023 в 21:07
Ему стоит извиниться перед Суркисом за этот поступок, возможно с зарплаты будущей отдать Суркису 10-15 млн Евро хотя бы
Ответить
0
-4
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.01.2023 в 21:15
Ответить
+4
0
OctoberFest (Голая Пристань)
14.01.2023 в 21:15
Ігор, це ти?
Ответить
+4
0
C_Ballack (Днепр)
14.01.2023 в 21:19
Ну ты и клоун
Ответить
+4
0
MaximSK (Киев)
14.01.2023 в 21:23
Я понимаю он хочет перейти в Топ-чемпионат, такие вещи делать лучше согласовывая с Динамо и Суркисом
0
-2
JudgeDredd (Киев)
14.01.2023 в 22:04
Дякую тобі, хлопче, давно я вже так не сміявся!)))
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде