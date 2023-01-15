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Александр Поворознюк определился с задачей Ингульца на сезон. Без мата не обошлось

Премьер-лига
(2 голосов)

Планы достаточно просты

Александр Поворознюк определился с задачей Ингульца на сезон. Без мата не обошлось

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк представил команде нового главного тренера Сергея Ковальца, а также озвучил задание на вторую часть сезона:

“Как в футболе всегда бывает – одни уходят, другие приходят. Это нормальное явление. Хочу вам сегодня представить человека, который будет тренировать вас и выводить на какой-нибудь пик, потому что есть задача остаться в высшей лиге. Думаю, мы его выполним.

Прошу, Ковалец Сергей Иванович – он круглосуточно ваш "папа", б###ь, а потом уже я.

У нас будет небольшое усиление. Считаю, что у нас собран хороший коллектив. Мы это показали в последних двух матчах. Не думаю, что нужно кого-то менять или структурно что-то менять. Мы достаточно сильны, чтобы навязывать конкуренцию всем. Задание на сезон вы поняли – нам нужно остаться в УПЛ.

Простите, что могу реже приезжать. У меня теперь другие цели – 24/7 победа. Уверен, что мы ее быстро добьемся, а потом уже будем жить футболом”, - сказал Поворознюк.

Отметим, что после осенней части УПЛ "Ингулец" занимает 14 место с 13-ю очками в активе. Команда из Петрово на два зачетных пункта опережает 15-й "Черноморец" (у одесситов еще матч в запасе), и на один балл уступает 12-му "Минаю".

Весеннюю часть сезона "Ингулец" стартует с матча против "Динамо". Базовый день проведения поединка – 4 марта.

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В статье: Сергей Ковалец Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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