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Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории
Опередил Шевченко
shakhtar.com
Перейдя в "Челси" из "Шахтера", Михаил Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории.
По информации СМИ, донецкий клуб получил за своего игрока 70 млн. евро, кроме того, 30 миллионов предусмотрено в качестве разнообразных бонусов (в зависимости от успешности выступлений Михаила).
Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из "Милана" в "Челси" за почти 44 млн евро.
На третье место опустился Александр Зинченко, прошлым летом перешедший из "Манчестер Сити" в "Арсенал" за 35 млн евро.
По 25 млн евро в свое время платили за того же Шевченко (когда он переходил из "Динамо" в "Милан"), Дмитрия Чигринского, Андрея Ярмоленко.
В первую десятку также попадают Виталий Миколенко и Роман Яремчук.
ТОП трансферов украинских футболистов:
- Михаил Мудрик, из "Шахтера" в "Челси", 70 млн евро
- Андрей Шевченко, из "Милана" в "Челси", 44 млн евро
- Александр Зинченко, из "Манчестер Сити" в "Арсенал", 35 млн евро
- Дмитрий Чигринский, из "Шахтера" в "Барселону", 25 млн евро
- Андрей Ярмоленко, из "Динамо" в "Боруссию" Дортмунд, 25 млн евро
- Андрей Шевченко, из "Динамо" в "Милан", 24 млн евро
- Виталий Миколенко, из "Динамо" в "Эвертон", 23 млн евро
- Андрей Ярмоленко, из "Боруссии" в "Вест Гем", 20 млн евро
- Роман Яремчук, из "Гента" в "Бенфику", 17 млн евро
- Роман Яремчук, из "Бенфики" в "Брюгге", 17 млн евро
данные - Transfermarkt
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