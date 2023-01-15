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Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории

Премьер-лига
(1 голосов)

Опередил Шевченко

Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории

shakhtar.com

Новина українською

Перейдя в "Челси" из "Шахтера", Михаил Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории.

По информации СМИ, донецкий клуб получил за своего игрока 70 млн. евро, кроме того, 30 миллионов предусмотрено в качестве разнообразных бонусов (в зависимости от успешности выступлений Михаила).

Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из "Милана" в "Челси" за почти 44 млн евро.

На третье место опустился Александр Зинченко, прошлым летом перешедший из "Манчестер Сити" в "Арсенал" за 35 млн евро.

По 25 млн евро в свое время платили за того же Шевченко (когда он переходил из "Динамо" в "Милан"), Дмитрия Чигринского, Андрея Ярмоленко.

В первую десятку также попадают Виталий Миколенко и Роман Яремчук.

ТОП трансферов украинских футболистов:

  • Михаил Мудрик, из "Шахтера" в "Челси", 70 млн евро
  • Андрей Шевченко, из "Милана" в "Челси", 44 млн евро
  • Александр Зинченко, из "Манчестер Сити" в "Арсенал", 35 млн евро
  • Дмитрий Чигринский, из "Шахтера" в "Барселону", 25 млн евро
  • Андрей Ярмоленко, из "Динамо" в "Боруссию" Дортмунд, 25 млн евро
  • Андрей Шевченко, из "Динамо" в "Милан", 24 млн евро
  • Виталий Миколенко, из "Динамо" в "Эвертон", 23 млн евро
  • Андрей Ярмоленко, из "Боруссии" в "Вест Гем", 20 млн евро
  • Роман Яремчук, из "Гента" в "Бенфику", 17 млн евро
  • Роман Яремчук, из "Бенфики" в "Брюгге", 17 млн евро

данные - Transfermarkt

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Михаил Мудрик
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