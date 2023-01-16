Новичок Зари: Буду пытаться доказать, что я достоин места в стартовом составе

Новичок луганской "Зари" Алексей Хахлев рассказал о переходе в команду и ближайшие планы:

– Конечно, счастлив оказаться в таком коллективе, в команде, которая ставит перед собой большие цели. Буду стараться доказать своим трудом и работой, что я достоин места в стартовом составе. Готов работать на все 100 процентов.

– Была пауза больше месяца. Как самочувствие после тренировки?

– Все супер. Столько отдохнув, буду работать с новыми силами. Понимаю, что предстоит самая тяжелая работа, но вся команда готова к этому.

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– Цели нашей команды мы все понимаем, а какие цели ставишь перед собой именно ты?

– Как и каждому футболисту, мне хочется играть как можно больше. Буду пытаться доказать тренерскому штабу, что могу усилить игру команды и смогу помочь "Заре". Единственный ключ к успеху – это труд и я к этому труду готов.

– С кем-то был знаком с нашей команды раньше?

– С Сергеем Булецой, можно сказать, росли вместе. С Игорем Снурницыным выигрывали чемпионат мира. Заочно был знаком со многими ребятами. Вячеслав Чурко из Ужгорода, потому виделись с ним там, играли в футбол. Уверен, что с адаптацией никаких проблем не будет. С первого дня ребята показали, что помогут мне, – рассказал Хахлев.