Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Зари: Буду пытаться доказать, что я достоин места в стартовом составе
Алексей Хахлев - о переходе в команду
Фото: ФК Зоря Луганськ
Новичок луганской "Зари" Алексей Хахлев рассказал о переходе в команду и ближайшие планы:
– Конечно, счастлив оказаться в таком коллективе, в команде, которая ставит перед собой большие цели. Буду стараться доказать своим трудом и работой, что я достоин места в стартовом составе. Готов работать на все 100 процентов.
– Была пауза больше месяца. Как самочувствие после тренировки?
– Все супер. Столько отдохнув, буду работать с новыми силами. Понимаю, что предстоит самая тяжелая работа, но вся команда готова к этому.
– Цели нашей команды мы все понимаем, а какие цели ставишь перед собой именно ты?
– Как и каждому футболисту, мне хочется играть как можно больше. Буду пытаться доказать тренерскому штабу, что могу усилить игру команды и смогу помочь "Заре". Единственный ключ к успеху – это труд и я к этому труду готов.
– С кем-то был знаком с нашей команды раньше?
– С Сергеем Булецой, можно сказать, росли вместе. С Игорем Снурницыным выигрывали чемпионат мира. Заочно был знаком со многими ребятами. Вячеслав Чурко из Ужгорода, потому виделись с ним там, играли в футбол. Уверен, что с адаптацией никаких проблем не будет. С первого дня ребята показали, что помогут мне, – рассказал Хахлев.
Популярное сейчас
- Суперкубок Испании. Реал Мадрид - Барселона 1:3. Долгожданный трофей каталонцев
- Стало известно, какую оценку получил Зинченко за матч с Тоттенхэмом
- Тоттенхэм – Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча
- Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО