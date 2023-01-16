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Назарина - о сборах Шахтера: Усталость чувствуется, но так и должно быть
Команда начала подготовку к весенней части сезона
shakhtar.com
Полузащитник "
"В первые дни у нас больше был упор на тактическую работу. В конце мы сыграли двусторонний матч. Сейчас дальше готовимся к игре с "Аустрией". В некоторые дни у нас две тренировки, в некоторые по одной. Вчера после игры у нас был выходной.
Сегодня будет две тренировки. Первое уже было, это тренажерный зал и после этого работа на поле. Вечером, я думаю, тоже будет хорошая работа. Завтра тоже две тренировки. Готовимся.
Такое собрание нужно, чтобы подготовиться к чемпионату, к Лиге Европы. Мы готовимся с позитивом, в хорошем настроении. Усталость чувствуется. Это сборы так и должно быть", — сказал Назарина.
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