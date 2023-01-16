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Официально: Ракицкий вернулся в Шахтер
Ярослав вернулся в донецкий клуб
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с "
Он вернулся в донецкий клуб на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.
Напомним, Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев.
В январе 2019 года футболист перешел в российский "Зенит", который покинул в июле 2022 года.
Первую часть сезона-2022/23 Ракицкий провел в турецком клубе "Адана Демирспор".
???? З поверненням! ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/51LZl4wi8X— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2023
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