Официально: Ракицкий вернулся в Шахтер

33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с " Шахтером ".

Он вернулся в донецкий клуб на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

Напомним, Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев.

В январе 2019 года футболист перешел в российский "Зенит", который покинул в июле 2022 года.

Первую часть сезона-2022/23 Ракицкий провел в турецком клубе "Адана Демирспор".