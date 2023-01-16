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Официально: Ракицкий вернулся в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Ярослав вернулся в донецкий клуб

Официально: Ракицкий вернулся в Шахтер

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с "Шахтером".

Он вернулся в донецкий клуб на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

Напомним, Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев.

В январе 2019 года футболист перешел в российский "Зенит", который покинул в июле 2022 года.

Первую часть сезона-2022/23 Ракицкий провел в турецком клубе "Адана Демирспор".

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (5)
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Степан Срака
16.01.2023 в 18:20
гопота зенітовська!
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0
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Виталий1981 (Україна)
16.01.2023 в 18:08
А гімн України вже вивчив?
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0
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scorpius (Ck)
16.01.2023 в 17:58
Не ожидал
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0
0
Cassid (Kiev)
16.01.2023 в 17:55
Значит Матвиенко продадут. Иначе непонятно, зачем им Рак. А так можно подтягивать молодежь, в расчете на подстраховку старичка.
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+1
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scorpius (Ck)
16.01.2023 в 18:01
Или Кривцову на замену, у того контракт истекает
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0
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