  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Жирона договорилась с Динамо о переходе Цыганкова уже сейчас
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Жирона договорилась с Динамо о переходе Цыганкова уже сейчас

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Похоже, вингер за "Динамо" больше не сыграет

Источник: Жирона договорилась с Динамо о переходе Цыганкова уже сейчас

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не будет выступать за киевлян во второй части чемпионата Украины.

Как утверждает "ТаТоТаке", финальный раунд переговоров между всеми сторонами завершился согласованием трансфера. "Динамо" получит от "Жироны" компенсацию за переход игрока.

Напомним, что у Виктора Цыганкова остается полгода контракта с "Динамо" и он уже подписал предварительное соглашение с "Жироной". Это означало, что киевский клуб он покинет летом свободным агентом. Однако клубам, похоже, удалось договориться о компенсации и переходе украинца еще во время текущего трансферного окна.

По теме
yellow-arrow
Палкин - о подписании Ракицкого: Опытный футболист, стремящийся выступать за Шахтер
yellow-arrow
СМИ: Днепр-1 подпишет 27-летнего бразильского защитника
yellow-arrow
Верес проведет в Турции 6 спаррингов. Известны все соперники
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cerega15 (Kherson)
16.01.2023 в 23:52
Интересно, Игорю денег дали или просто провели по губам?
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.01.2023 в 23:38
Не та ситуація де Динамо може права качати
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде