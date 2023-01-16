Источник: Жирона договорилась с Динамо о переходе Цыганкова уже сейчас

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не будет выступать за киевлян во второй части чемпионата Украины.

Как утверждает "ТаТоТаке", финальный раунд переговоров между всеми сторонами завершился согласованием трансфера. "Динамо" получит от "Жироны" компенсацию за переход игрока.