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Источник: Жирона договорилась с Динамо о переходе Цыганкова уже сейчас
Похоже, вингер за "Динамо" больше не сыграет
фото - Олександр Приходько
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не будет выступать за киевлян во второй части чемпионата Украины.
Как утверждает "ТаТоТаке", финальный раунд переговоров между всеми сторонами завершился согласованием трансфера. "Динамо" получит от "Жироны" компенсацию за переход игрока.
Напомним, что у Виктора Цыганкова остается полгода контракта с "Динамо" и он
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