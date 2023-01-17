Вице-президент Кривбасса: У нас нет никаких сомнений насчет смелости Драгана

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал расставание с хорватским защитником Драганом Ловричем.

"Во-первых, хочу сказать, что у нас нет никаких сомнений относительно смелости Драгана. Это один из первых, а может даже первый легионер УПЛ, который сказал, что он вернется в Украину после вторжения рашистов. Многие говорили, что легионеры не будут возвращаться в клубы УПЛ и так далее, но я точно знал, что Ловрич будет в "Кривбассе".

Я говорил с ним о возвращении, и он говорил, что его страна прошла войну. Его отец тоже воевал, и он понимал, что у нас происходит. Для нас было важно, что он тогда вернулся. Чтобы показать, что жизнь продолжается, что наши ребята сражаются за что-то живое: за всех нас и за футбол, в том числе.

Жизнь продолжается. Самое главное то, что у клуба и у футболиста остаются приятные впечатления друг от друга. Он – один из нас, он – одной смелости с нами. То, что случилось сейчас - это жизнь, и у него она теперь немного по-другому будет развиваться.

Теперь он не в "Кривбассе", но он остается в футболе. Если в этом году мы выступим хорошо, а я уверен, что так и будет, то в этом будет заслуга и Ловрича", - резюмировал Гагарин.