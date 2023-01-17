Днепр-1 объявил о подписании правого защитника из Бразилии

"Днепр-1" подписал соглашение с 27-летним бразильским защитником ФК "Азуриз" Хайнером. Об этом информирует официальный сайт команды.

Футболист будет выступать за днепровский клуб на правах шестимесячной аренды. Более того, у днепрян имеется право выкупа контракта бразильца.

Хайне выступал за бразильские клубы "Байя", "Наутико", "Пайсанду", "Гремио Новоризонтино", "Куяба", "Спорт Ресифи", а также португальский "Лоулетано".

Весь 2022-й он провел в составе "Атлетико Гойяненсе", за который во всех турнирах отыграл 40 матчей, забил 1 гол, заработал 14 желтых и 2 красных карточки. Отметим, что Хайнер выступает на позиции правого защитника.