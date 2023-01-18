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Форвард Львова перебрался в ОАЭ

Премьер-лига
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В Украину бразилец не вернется

Форвард Львова перебрался в ОАЭ

Фото: ФК Львів

Новина українською

Бразильский нападающий "Львова" Шина сменил клубную прописку. 26-летний бразилец перешел в "Дибба Аль-Фуджайра" из ОАЭ в статусе свободного агента. Срок действия контракта не афишируется.

Прошлый год он провел в аренде в "Актобе". Всего в составе казахстанского клуба он отыграл 31 матч, в которых забил 5 голов и выполнил 5 результативных передач.

Напомним, что ряды "Львова" бразилец пополнил в феврале 2019-го. За два года провел 66 матчей, забил восемь голов, отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Шина ФК Львов
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