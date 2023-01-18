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Форвард Львова перебрался в ОАЭ
В Украину бразилец не вернется
Фото: ФК Львів
Бразильский нападающий "Львова" Шина сменил клубную прописку. 26-летний бразилец перешел в "Дибба Аль-Фуджайра" из ОАЭ в статусе свободного агента. Срок действия контракта не афишируется.
Прошлый год он провел в аренде в "Актобе". Всего в составе казахстанского клуба он отыграл 31 матч, в которых забил 5 голов и выполнил 5 результативных передач.
Напомним, что ряды "Львова" бразилец пополнил в феврале 2019-го. За два года провел 66 матчей, забил восемь голов, отдал четыре голевые передачи.
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