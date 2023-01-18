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Динамо представило лучшие голы Цыганкова за клуб. ВИДЕО
Немножко не дотянул до сотни по общему количеству голов за "бело-синих"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба киевского "Динамо" решила сделать нарезку лучших результативных ударов Виктора Цыганкова в составе "бело-синих". Всего у вингера 236 игр в футболке "Динамо" во всех турнирах и 94 гола: 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.
Напомним, что вчера Виктор Цыганков
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