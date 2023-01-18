Динамо представило лучшие голы Цыганкова за клуб. ВИДЕО

Пресс-служба киевского "Динамо" решила сделать нарезку лучших результативных ударов Виктора Цыганкова в составе "бело-синих". Всего у вингера 236 игр в футболке "Динамо" во всех турнирах и 94 гола: 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.

Напомним, что вчера Виктор Цыганков стал игроком испанской "Жироны" . Киевский клуб получит за футболиста 5 млн евро и 50% из его возможного следующего трансфера.