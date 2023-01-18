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Динамо представило лучшие голы Цыганкова за клуб. ВИДЕО

Премьер-лига
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Немножко не дотянул до сотни по общему количеству голов за "бело-синих"

Динамо представило лучшие голы Цыганкова за клуб. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба киевского "Динамо" решила сделать нарезку лучших результативных ударов Виктора Цыганкова в составе "бело-синих". Всего у вингера 236 игр в футболке "Динамо" во всех турнирах и 94 гола: 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.

Напомним, что вчера Виктор Цыганков стал игроком испанской "Жироны". Киевский клуб получит за футболиста 5 млн евро и 50% из его возможного следующего трансфера.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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