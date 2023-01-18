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Днепр-1 хочет получить за Довбика не менее 10 млн евро
Сам игрок согласен доиграть сезон в Днепре-1
Фото: СК Дніпро-1
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Как сообщает "Український футбол", клуб готов рассмотреть вариант продажи форварда, однако предложение должно быть не менее 10 млн евро.
Суммы в 3-4 млн евро, которые ранее фигурировали в СМИ от турецких клубов, днепрян не интересуют.
Сам Довбик исключает вариант с арендой и готов доиграть нынешний сезон в УПЛ, чтобы уйти летом. При этом, продлевать контракт, который истекает в конце года, футболист не планирует.
Напомним, что 25-летний форвард провел в текущем сезоне 22 матча за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 16 голов и сделал четыре результативных передачи. Артём стал лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги конференций.
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