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Днепр-1 хочет получить за Довбика не менее 10 млн евро

Премьер-лига
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Сам игрок согласен доиграть сезон в Днепре-1

Днепр-1 хочет получить за Довбика не менее 10 млн евро

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" составил алгоритм действий относительно будущего трансфера своего лидера — нападающего Артема Довбика.

Как сообщает "Український футбол", клуб готов рассмотреть вариант продажи форварда, однако предложение должно быть не менее 10 млн евро.

Суммы в 3-4 млн евро, которые ранее фигурировали в СМИ от турецких клубов, днепрян не интересуют.

Сам Довбик исключает вариант с арендой и готов доиграть нынешний сезон в УПЛ, чтобы уйти летом. При этом, продлевать контракт, который истекает в конце года, футболист не планирует.

Напомним, что 25-летний форвард провел в текущем сезоне 22 матча за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 16 голов и сделал четыре результативных передачи. Артём стал лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги конференций.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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