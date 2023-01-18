Днепр-1 хочет получить за Довбика не менее 10 млн евро

" Днепр-1 " составил алгоритм действий относительно будущего трансфера своего лидера — нападающего Артема Довбика.

Как сообщает "Український футбол", клуб готов рассмотреть вариант продажи форварда, однако предложение должно быть не менее 10 млн евро.

Суммы в 3-4 млн евро, которые ранее фигурировали в СМИ от турецких клубов, днепрян не интересуют.

Сам Довбик исключает вариант с арендой и готов доиграть нынешний сезон в УПЛ, чтобы уйти летом. При этом, продлевать контракт, который истекает в конце года, футболист не планирует.

Напомним, что 25-летний форвард провел в текущем сезоне 22 матча за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 16 голов и сделал четыре результативных передачи. Артём стал лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги конференций.