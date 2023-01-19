Билык: В Александрии мне сказали, что если я откажусь разрывать контракт, то буду сидеть в дубле

Голкипер Олег Билык рассказал о причинах, по которым его соглашение с "Александрией" было разорвано досрочно.

– Это личное решение генерального директора клуба Ивана Кузьменко. Сколько я ни разговаривал с тренерами – все говорили, что хотели бы, чтобы я остался и конкурировал с новым голкипером Никитой Шевченко. Никто из тренеров даже не думал, что так получится.

Я встречался с Иваном Кузьменко два или три раза. Каждый раз у него были разные причины, по которым он хотел разорвать со мной контракт.

Первая причина – это характер. Потом он мне сказал: "Я не вижу, что мы можем с тобой достичь каких-либо задач". Позже он заявил, что клуб не может содержать двух высокооплачиваемых вратарей. Хотя у меня была одна из самых маленьких зарплат в "Александрии". Понятно, что это какие-то личные обиды. Но я даже не знаю, из-за чего.

– С новым главным тренером "Александрии" Русланом Ротанем общались?

– Да, мне позвонили из клуба 19 декабря и сказали, что надо поговорить по поводу расторжения контракта. Я приехал через два дня в "Александрию". 21 декабря Руслан Ротань как раз тоже туда приехал, ему показывали базу.

Я сразу встретился с Русланом Петровичем, пообщался. Он пообещал поговорить о моей ситуации с руководством, но ему так и не удалось ничего решить. Ротань хотел, чтобы я остался.

Я также общался с его помощниками – Владимиром Езерским, Евгением Гресем. Все хотели, чтобы я оставался в команде и конкурировал с Шевченко за место в составе. Я хорошо знаком с Ротанем и Езерским, у меня была мотивация играть под их руководством. Но случилось по-другому.

– Не задумывались ли вы, что расставание с вами – это дело рук агента Никиты Шевченко, Вадима Шаблия?

– Насчет этого я не могу ничего сказать. Это уже их дела. Время покажет, было это решение правильное или нет.

– У "Александрии" осталась финансовая задолженность перед вами?

– В этом отношении "Александрия" поступила со мной некрасиво. Если инициатива о разрыве контракта исходила от клуба, то мне должны были выплатить компенсацию.

Сейчас идет война, я все понимаю. Я предложил выплатить мне 50% от суммы, которая оставалась до конца контракта. Они не согласились. Мне сказали, что если я откажусь разрывать соглашение, то буду сидеть в дубле.

Задолженности за предыдущие месяцы я получил, вчера со мной рассчитались. Но за оставшиеся полгода по контракту мне ничего не выплатят. Я не хотел терять свое время, судиться с клубом, чтобы получить те копейки, которые я получал в "Александрии". Это будет на их совести, - рассказал Билык в интервью Fanday.