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Шахтер открывает сборы поражением Аустрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже без Мудрика, но еще без Ракицкого

Шахтер открывает сборы поражением Аустрии

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Игровую часть сборов в Турции подопечные Игоря Йовичевича начали матчем против венской "Аустрии". По традиции, тренерский штаб дончан много экспериментировал с составом и использовал в двух таймах разных футболистов.

В первой половине соперники почти поровну владели мячом, однако забить удалось австрийцам: после подачи углового и выноса Джеймс Холланд здорово поймал мяч за пределами штрафной с подбора.

После перерыва дончане действовали впереди уже более активно и агрессивно. Неплохие возможности сравнивать счет были у Криськива, Сикана, Бондаренко, но не хватало логического завершения. Венцы в атаке выглядели более эффективными и чуть ли не единственный шанс довели до второго гола. К результативному удару привела еще одна подача с углового и точный удар с воздуха Коппа. У "горняков" времени хватило только на "гол престижа": Коноплю свалили на правом краю штрафной, Бондаренко "точку" реализовал. До финального свистка еще убегал один на один Сикан, но перебросил голкипера и не попал в створ ворот.

Следующий спарринг у "Шахтера" запланирован через неделю. Соперником будет словенский "Копер".

Контрольный матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аустрия" (Вена, Австрия) 1:2
Голы: Бондаренко 79 (пен.) - Холланд 24, Копп 72
"Шахтер" (первый тайм): Шевченко, Тотовицкий, Гочолейшвили, Михайличенко, Джурасек, Борячук, Кулаков, Очеретько, Фарина, Назарина, Козик.
"Шахтер" (второй тайм): Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськив, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сикан.

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В статье: Шахтер (Донецк) Аустрия (Вена)
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Комментарии (9)
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жажа_the_best (Харьков)
20.01.2023 в 20:16
Верните назад в М-1925 Борячука изверги! Андрюха уже сыгрался в харьковской команде!
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aleks68
20.01.2023 в 20:31
тупоголовий забирай його задарма
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Cassid (Kiev)
20.01.2023 в 19:53
Пока первый матч.Видел только последние 10 минут - Шахтер как Шахтер. Сикан должен был забивать.Думаю, надо сделать скидку на то, что это первый матч, на потерю Мудрика, и на то, что не играл Судаков.
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oda1979 (Запорожье)
20.01.2023 в 19:37
Ну что вы хотели, если за австрийцев сам Холанд играет..
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Зритель (Харьков)
20.01.2023 в 19:22
Нажаль, це відображення нинішнього рівня нашого футболу.
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.01.2023 в 19:09
Той Шахтар вже таке болото як Динамо. Але хто зна, може якийсь новый "мудрик" та й з'явиться...
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2023 в 18:26
От тобі й на...)))
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.01.2023 в 18:36
сикан - телега
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aleks68
20.01.2023 в 18:43
а ти чого чєкав?тотовицький,кулаков,борячук -кому потрібні?трєба підсилюватись
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