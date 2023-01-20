Шахтер открывает сборы поражением Аустрии

Игровую часть сборов в Турции подопечные Игоря Йовичевича начали матчем против венской "Аустрии". По традиции, тренерский штаб дончан много экспериментировал с составом и использовал в двух таймах разных футболистов.

В первой половине соперники почти поровну владели мячом, однако забить удалось австрийцам: после подачи углового и выноса Джеймс Холланд здорово поймал мяч за пределами штрафной с подбора.

После перерыва дончане действовали впереди уже более активно и агрессивно. Неплохие возможности сравнивать счет были у Криськива, Сикана, Бондаренко, но не хватало логического завершения. Венцы в атаке выглядели более эффективными и чуть ли не единственный шанс довели до второго гола. К результативному удару привела еще одна подача с углового и точный удар с воздуха Коппа. У "горняков" времени хватило только на "гол престижа": Коноплю свалили на правом краю штрафной, Бондаренко "точку" реализовал. До финального свистка еще убегал один на один Сикан, но перебросил голкипера и не попал в створ ворот.

Следующий спарринг у "Шахтера" запланирован через неделю. Соперником будет словенский "Копер".

Контрольный матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аустрия" (Вена, Австрия) 1:2

Голы: Бондаренко 79 (пен.) - Холланд 24, Копп 72

"Шахтер" (первый тайм): Шевченко, Тотовицкий, Гочолейшвили, Михайличенко, Джурасек, Борячук, Кулаков, Очеретько, Фарина, Назарина, Козик.

"Шахтер" (второй тайм): Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськив, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сикан.