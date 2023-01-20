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Шахтер открывает сборы поражением Аустрии
Уже без Мудрика, но еще без Ракицкого
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Игровую часть сборов в Турции подопечные Игоря Йовичевича начали матчем против венской "Аустрии". По традиции, тренерский штаб дончан много экспериментировал с составом и использовал в двух таймах разных футболистов.
В первой половине соперники почти поровну владели мячом, однако забить удалось австрийцам: после подачи углового и выноса Джеймс Холланд здорово поймал мяч за пределами штрафной с подбора.
После перерыва дончане действовали впереди уже более активно и агрессивно. Неплохие возможности сравнивать счет были у Криськива, Сикана, Бондаренко, но не хватало логического завершения. Венцы в атаке выглядели более эффективными и чуть ли не единственный шанс довели до второго гола. К результативному удару привела еще одна подача с углового и точный удар с воздуха Коппа. У "горняков" времени хватило только на "гол престижа": Коноплю свалили на правом краю штрафной, Бондаренко "точку" реализовал. До финального свистка еще убегал один на один Сикан, но перебросил голкипера и не попал в створ ворот.
Следующий спарринг у "Шахтера" запланирован через неделю. Соперником будет словенский "Копер".
Контрольный матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аустрия" (Вена, Австрия) 1:2
Голы: Бондаренко 79 (пен.) - Холланд 24, Копп 72
"Шахтер" (первый тайм): Шевченко, Тотовицкий, Гочолейшвили, Михайличенко, Джурасек, Борячук, Кулаков, Очеретько, Фарина, Назарина, Козик.
"Шахтер" (второй тайм): Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськив, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сикан.
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