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В Днепр-1 не вернется. Бусанелло подписал контракт с шведским Мальме
Бразилец нашел себе новую команду
mff.se
Бразильский экс-защитник "
Левый защитник подписал соглашение с шведским клубом до января 2026 года.
Игрок присоединится к новой команде на следующей неделе.
Напомним, что "Днепр-1" на год арендовал Бусанелло в начале февраля 2022 года, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину игрок отправился в аренду в Бразилию, где провел весь год.
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Источник:ФК Мальме
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