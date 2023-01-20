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В Днепр-1 не вернется. Бусанелло подписал контракт с шведским Мальме

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец нашел себе новую команду

В Днепр-1 не вернется. Бусанелло подписал контракт с шведским Мальме

mff.se

Новина українською

Бразильский экс-защитник "Днепра-1" Габриэль Бусанелло подписал контракт с шведским "Мальме".

Левый защитник подписал соглашение с шведским клубом до января 2026 года.

Игрок присоединится к новой команде на следующей неделе.

Напомним, что "Днепр-1" на год арендовал Бусанелло в начале февраля 2022 года, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину игрок отправился в аренду в Бразилию, где провел весь год.

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В статье: Мальме СК Днепр-1 Габриэль Бусанелло
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Источник:
ФК Мальме

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