Источник: Хавбек Металлиста Танковский по итогам сборов останется в Днепре-1

Хавбек "Металлиста" Вячеслав Танковский, который сейчас находится на просмотре в " Днепре-1 ", вероятно, вторую половину сезона проведет в составе днепровского клуба.

Как сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, 27-летний футболист пополнит состав днепрян по итогам сборов.

Кроме Танковского, на просмотр в "Днепр-1" ранее отправились еще несколько игроков харьковского клуба.

Также вероятным является заключение соглашения по фланговому полузащитнику Евгению Подлепенцу.