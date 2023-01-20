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Источник: Хавбек Металлиста Танковский по итогам сборов останется в Днепре-1
Также вероятно соглашение по Подлепенцу
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Хавбек "Металлиста" Вячеслав Танковский, который сейчас находится на просмотре в "
Как сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, 27-летний футболист пополнит состав днепрян по итогам сборов.
Кроме Танковского, на просмотр в "Днепр-1" ранее отправились еще несколько игроков харьковского клуба.
Также вероятным является заключение соглашения по фланговому полузащитнику Евгению Подлепенцу.
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