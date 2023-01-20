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Источник: Хавбек Металлиста Танковский по итогам сборов останется в Днепре-1

Премьер-лига
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Также вероятно соглашение по Подлепенцу

Источник: Хавбек Металлиста Танковский по итогам сборов останется в Днепре-1

фото из свободных источников

Новина українською

Хавбек "Металлиста" Вячеслав Танковский, который сейчас находится на просмотре в "Днепре-1", вероятно, вторую половину сезона проведет в составе днепровского клуба.

Как сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, 27-летний футболист пополнит состав днепрян по итогам сборов.

Кроме Танковского, на просмотр в "Днепр-1" ранее отправились еще несколько игроков харьковского клуба.

Также вероятным является заключение соглашения по фланговому полузащитнику Евгению Подлепенцу.

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В статье: Вячеслав Танковский СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Евгений Подлепенец
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
20.01.2023 в 23:40
Сильный игрок. Приложит свою руку(ногу) к золотым медалям Днепра. Это я вам обещаю!
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