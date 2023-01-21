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В Металлисте отреагировали на слухи об уходе Ярославского с поста президента
Генеральный директор харьковского клуба развеял слухи
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Украинский журналист
Генеральный директор харьковского клуба Валерий Грига дал развернутый комментарий клубной пресс-службе, в котором заверил болельщиков, что Ярославский продолжат активно жить жизнью клуба.
"Я хочу в последний раз подчеркнуть, что Александр Владиленович Ярославский является президентом «Металлиста» и принимает участие в жизнедеятельности клуба", - заявил Грига.
Также функционер рассказал о состоянии финансовых дел в команде, заявив, что клуб выплатил всю зарплату футболистам и работникам структуры:
"Ребята получили зарплату и отправились на сборы в Турцию. Больше никаких слухов и сплетен касательно нашего президента я не буду комментировать. Считаю, что они направлены на дискредитацию футбольного клуба "Металлист", - добавил Грига.
Напомним, "Металлист" закончил первую половину сезона украинской Премьер лиги на 11-ом месте, имея в своем активе 16 турнирных пунктов.
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