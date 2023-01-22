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Динамо опубликовало информацию о времени начала матчей на тренировочных сборах
Однако до сих пор известны только три соперника
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Киевское "Динамо" вчера, 21 января, приступило к тренировкам на сборах в Турции. На данный момент известно три соперника "бело-синих" в спаррингах заграницей.
Клуб на своем официальном сайте опубликовал обновленный календарь этих трех матчей, добавив время проведения.
- 24 января - "Рапид" (Вена, Австрия), 16:00 (по Киеву).
- 28 января - "Марибор" (Словения), 16:00.
- 31 января - "Аустрия Лустенау" (Австрия), 16:00.
Все поединки будут транслироваться на клубном You-Tube-канале, You-Tube-каналах партнеров "Динамо", а также "Динамо TV".
Позже будут объявлены названия остальных соперников “бело-синих” на сборах в Турции.
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