Динамо опубликовало информацию о времени начала матчей на тренировочных сборах

Киевское "Динамо" вчера, 21 января, приступило к тренировкам на сборах в Турции. На данный момент известно три соперника "бело-синих" в спаррингах заграницей.

Клуб на своем официальном сайте опубликовал обновленный календарь этих трех матчей, добавив время проведения.

24 января - "Рапид" (Вена, Австрия), 16:00 (по Киеву).

28 января - "Марибор" (Словения), 16:00.

31 января - "Аустрия Лустенау" (Австрия), 16:00.

Все поединки будут транслироваться на клубном You-Tube-канале, You-Tube-каналах партнеров "Динамо", а также "Динамо TV".

Позже будут объявлены названия остальных соперников “бело-синих” на сборах в Турции.