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Динамо опубликовало информацию о времени начала матчей на тренировочных сборах

Премьер-лига
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Однако до сих пор известны только три соперника

Динамо опубликовало информацию о времени начала матчей на тренировочных сборах

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Киевское "Динамо" вчера, 21 января, приступило к тренировкам на сборах в Турции. На данный момент известно три соперника "бело-синих" в спаррингах заграницей.

Клуб на своем официальном сайте опубликовал обновленный календарь этих трех матчей, добавив время проведения.

  • 24 января - "Рапид" (Вена, Австрия), 16:00 (по Киеву).
  • 28 января - "Марибор" (Словения), 16:00.
  • 31 января - "Аустрия Лустенау" (Австрия), 16:00.

Все поединки будут транслироваться на клубном You-Tube-канале, You-Tube-каналах партнеров "Динамо", а также "Динамо TV".

Позже будут объявлены названия остальных соперников “бело-синих” на сборах в Турции.

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В статье: Динамо (Киев)
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