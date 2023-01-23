Голкипер Шахтера: Мы два месяца не играли и соскучились по футболу

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин подытожил первый тренировочный сбор в Турции и рассказал о спарринге с "Аустрией" (1:2).

– Анатолий, прокомментируй матч с "Аустрией", который команда играла в последний день первого сбора.

– Матч стал хорошим завершением первого сбора. Жаль, что не удалось выиграть, однако все хотели победить. Радует, что видишь это в глазах каждого в команде. Повторюсь: досадно, что не выиграли, но мне понравилось то, как мы играли, и еще есть над чем работать. Нам будет о чем подумать в выходные, а потом будем работать дальше, чтобы побеждать.

– Во время спаррингов волнения на том же уровне, что и в официальных поединках?

– Когда я выходил на второй тайм, то волновался. Мы два месяца не играли и соскучились по любимой игре. Поэтому волнение было до первого прикосновения мяча. Скажу, что и на товарищеские матчи ты выходишь заряженным на 100%, чтобы победить.

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– Подведи итоги первого сбора "Шахтера".

– Сбор прошел хорошо. Соскучились по футболу, сейчас все в одинаковых кондициях. Повторюсь: сейчас у нас будет несколько дней, чтобы набраться сил и работать упорнее.

– В каком настроении завершаешь сбор?

– С одной стороны, все хорошо, а с другой – хотелось бы победить. Поэтому процентов на 70 я доволен, потому что мы все же стартовали. В дальнейшем нужно еще лучше тренироваться и играть, – сказал Трубин.