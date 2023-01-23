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Заря назвала имена еще двоих соперников на сборе в Турции
Оба матча пройдут 25 января
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" продолжает работать на учебно-тренировочном сборе в Турции. Вслед за встречей против "Локомотива" (0:1), "черно-белых" будут ждать еще 2 соперника.
В среду, 25-го января "черно-белые" проведут сразу две совместные тренировки. Соперниками будут - ФК "Копер" из Словении и болгарский клуб "Септември".
"Септември" – команда элитного дивизиона Болгарии из Софии. После сыгранных 18 туров, они занимают 12 место в таблице, набрав 15 пунктов. К слову, в последних 5 поединках первенства, они потерпели только одно поражение, проиграв "Лудогорцу".
"Копер" занимает второе место среди клубов высшей лиги Словении, набрав 35 пунктов, правда, уступают лидеру "Олимпии" 13 очков. Не проиграют в 5-ти последних играх чемпионата.
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