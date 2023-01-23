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Заря назвала имена еще двоих соперников на сборе в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Оба матча пройдут 25 января

Заря назвала имена еще двоих соперников на сборе в Турции

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" продолжает работать на учебно-тренировочном сборе в Турции. Вслед за встречей против "Локомотива" (0:1), "черно-белых" будут ждать еще 2 соперника.

В среду, 25-го января "черно-белые" проведут сразу две совместные тренировки. Соперниками будут - ФК "Копер" из Словении и болгарский клуб "Септември".

"Септември" – команда элитного дивизиона Болгарии из Софии. После сыгранных 18 туров, они занимают 12 место в таблице, набрав 15 пунктов. К слову, в последних 5 поединках первенства, они потерпели только одно поражение, проиграв "Лудогорцу".

"Копер" занимает второе место среди клубов высшей лиги Словении, набрав 35 пунктов, правда, уступают лидеру "Олимпии" 13 очков. Не проиграют в 5-ти последних играх чемпионата.

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В статье: Заря (Луганск) Септември (Симитли) Копер
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Источник:
zarya-lugansk.com

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