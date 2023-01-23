"Все сводится еще к 2-3 месяцам". Бойко рассказал о своем восстановлении

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как проходит его восстановление и когда он сможет вернуться в общую группу команды. Страж ворот киевской команды получил повреждение еще 9 октября в матче с "Рухом" (3:0), а затем ему была сделана операция.

– Денис, как твое самочувствие?

– Все прекрасно, спасибо. Начал второй этап восстановления и подготовки. Чувствую себя хорошо, очень рад вернуться к работе с командой и увидеть всех ребят. Очень соскучился по ним, ведь три месяца после моей операции мы не виделись. Сейчас очень счастлив вернуться к расположению команды.

– Как происходит твой процесс восстановления? Знаем, что неделю назад ты приступил к беговым занятиям.

– Все идет по плану, пошагово. Действительно, 5-7 дней назад я приступил к беговой работе. Тренеры по физической подготовке и наши врачи знают мой план работы, все расписано. Мы планомерно готовимся к тому, чтобы я возобновил тренировки в общей группе и смог полноценно работать с командой.

– Когда мы сможем увидеть тебя в общей группе?

– Все сводится еще к 2-3 месяцам восстановления и планомерной подготовки. Наверное, в этот период я смогу работать на футбольном поле и в общей группе.

– У тебя были альтернативные варианты восстановления - как в Украине, так и в Европе, но решил присоединиться к команде. С чем было связано твое решение?

– Я очень соскучился по коллективу, по ребятам. Если откровенно, долгосрочное восстановление сложно в ментальном и психологическом плане. Это рутинный труд, каждый день по 5-6 часов в течение длительного периода ты выполняешь одни и те же упражнения, и это немного угнетает. Такая однообразная работа приедается, но я прекрасно понимаю, что это неотъемлемая часть процесса восстановления.

Каждый день я должен максимально отрабатывать те упражнения, которые мне предложили врачи и физиотерапевты. С командой это делать гораздо легче, потому что ты находишься в коллективе, после восстановительных процедур имеешь возможность общаться с партнерами, делиться своими впечатлениями. Это очень важно, прежде всего – в психологическом плане, – рассказал Бойко.