  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Днепра-1 станет третьим в истории УПЛ легионером из Коста-Рики
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Днепра-1 станет третьим в истории УПЛ легионером из Коста-Рики

Премьер-лига
(1 голосов)

Иноземцев в клубе и лиге стает больше

Новичок Днепра-1 станет третьим в истории УПЛ легионером из Коста-Рики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" официально объявил о подписании контракта с защитником сборной Коста-Рики Рональдом Матарритой. Соглашение рассчитано на три года. Профильным амплуа футболиста является "левый защитник".

Как отмечает телеграмм-канал "УПЛ жива", Рональд Матаррита станет третьим в истории УПЛ легионером из Коста-Рики.

Первым был Джонатан Мойя, игравший за "Зирку" (одиннадцать матчей, два гола), вторым – Джон Хайро Руис, игравший за "Днепр" (14 матчей, 6 голов).

Также источник отмечает, что этим подписанием (вместе с еще одним зимним новичком Хайнером) "Днепр-1" вышел в единоличные лидеры УПЛ по количеству легионеров на контрактах (полноценный или аренда) – девять.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 подписал защитника сборной Коста-Рики
yellow-arrow
Динамо - Рапид. Анонс и прогноз контрольного матча на 24 января 2023
yellow-arrow
Бойко: Шовковскому не нужна адаптация в Динамо - он знает здесь все как свои пять пальцев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ жива

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде