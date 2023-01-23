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Новичок Днепра-1 станет третьим в истории УПЛ легионером из Коста-Рики
Иноземцев в клубе и лиге стает больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Днепр-1" официально объявил о подписании контракта с защитником сборной Коста-Рики Рональдом Матарритой. Соглашение рассчитано на три года. Профильным амплуа футболиста является "левый защитник".
Как отмечает телеграмм-канал "УПЛ жива", Рональд Матаррита станет третьим в истории УПЛ легионером из Коста-Рики.
Первым был Джонатан Мойя, игравший за "Зирку" (одиннадцать матчей, два гола), вторым – Джон Хайро Руис, игравший за "Днепр" (14 матчей, 6 голов).
Также источник отмечает, что этим подписанием (вместе с еще одним зимним новичком Хайнером) "Днепр-1" вышел в единоличные лидеры УПЛ по количеству легионеров на контрактах (полноценный или аренда) – девять.
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