Заря одержала победу над словенским Копером в товарищеском матче

Луганская "Заря" одержала первую победу на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Патрика ван Леувена был словенский "Копер".

В первой половине игры зрители голов не увидели. А вот во втором тайме украинскому клубу удалось распечатать ворота соперника. На 51-й минуте встречи одиннадцатиметровый реализовал арендованный у киевского "Динамо" хавбек Владимир Бражко.

Сегодня "Заря" должна сыграть еще один контрольный матч. Черно-белые встретятся с болгарским клубом "Септемри". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00.

Напомним, ранее луганчане сыграли свой первый спарринг на турецком сборе. Команда под руководством нидерландского специалиста минимально проиграла "Локомотиву" из Пловдива (0:1).