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Заря одержала победу над словенским Копером в товарищеском матче
Единственный гол забил арендованный у "Динамо" хавбек
Скриншот: канал Зорі на YouTube
Луганская "Заря" одержала первую победу на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Патрика ван Леувена был словенский "Копер".
В первой половине игры зрители голов не увидели. А вот во втором тайме украинскому клубу удалось распечатать ворота соперника. На 51-й минуте встречи одиннадцатиметровый реализовал арендованный у киевского "Динамо" хавбек Владимир Бражко.
Сегодня "Заря" должна сыграть еще один контрольный матч. Черно-белые встретятся с болгарским клубом "Септемри". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00.
Напомним, ранее луганчане сыграли свой первый спарринг на турецком сборе. Команда под руководством нидерландского специалиста минимально проиграла "Локомотиву" из Пловдива (0:1).
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