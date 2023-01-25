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Заря одержала победу над словенским Копером в товарищеском матче

Премьер-лига
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Единственный гол забил арендованный у "Динамо" хавбек

Заря одержала победу над словенским Копером в товарищеском матче

Скриншот: канал Зорі на YouTube

Новина українською

Луганская "Заря" одержала первую победу на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Патрика ван Леувена был словенский "Копер".

В первой половине игры зрители голов не увидели. А вот во втором тайме украинскому клубу удалось распечатать ворота соперника. На 51-й минуте встречи одиннадцатиметровый реализовал арендованный у киевского "Динамо" хавбек Владимир Бражко.

Сегодня "Заря" должна сыграть еще один контрольный матч. Черно-белые встретятся с болгарским клубом "Септемри". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00.

Напомним, ранее луганчане сыграли свой первый спарринг на турецком сборе. Команда под руководством нидерландского специалиста минимально проиграла "Локомотиву" из Пловдива (0:1).

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В статье: Заря (Луганск) Копер
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