Металлист проиграл первый матч на турецком сборе

В среду, 25 января, харьковский "Металлист" сыграл свой первый контрольный поединок в рамках подготовительных сборов, которые проходят в Турции.

Команда Александра Призетко и Олега Ратия встречалась с польским клубом "ГКС Катовице", занимающим седьмое место во втором по рангу дивизионе Польши.

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый польской командой на 17-й минуте.

Заметим, что в стартовом составе харьковчан вышли два потенциальных новичка – голкипер Ермолов и форвард Уго.

"Металлист" (Харьков) – ГКС (Польша) 0:1

Гол: Арак 17

Состав "Металлист": Ермолов – Романюк, Мизюк, Шопин, Каплиенко, Ралюченко, Демченко, Багачанский, Картушов, Коркишко, Уго

Свой следующий матч "Металлист" сыграет с софийским "Локомотивом" 28 января.