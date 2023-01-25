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Жоау Пеглоу уже тренируется с Днепром-1
Игрок был замечен в расположении команды
Фото - fcdnipro.com / автор невідомий
Бразильский полузащитник Жоау Пеглоу находится в шаге от перехода в "Днепру-1". Футболист, выигрывавший чемпионат мира на юношеском уровне, уже тренируется с командой. Его заметили в расположении клуба на сборах в Турции.
Отметим, что Пеглоу – 21 год, он может сыграть как в центре полузащиты, так и на левом фланге. Выступал за "Интернасиональ" и "Атлетико" Гояниенси. Отправлялся в аренду в "Порту", где за молодежный состав провел 32 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Со сборной Бразилии U17 выиграл юношеский чемпионат мира 2019-го года, где провел семь матчей, забил три гола.
Transfermarkt оценивает футболиста в 1.8 миллионов евро.
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