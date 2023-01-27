Два неназванных клуба из ОАЭ интересуются защитником Колоса - Источник

Защитник ковалевского "Колоса" Сергей Чоботенко интересен сразу двум командам из Про-лиги ОАЭ, сообщает FootballHub.

По информации источника, эти клубы из разных частей турнирной таблицы. Впрочем, название команд не раскрывается.

26-летний защитник, контракт которого с ковалевцами рассчитан до лета 2023 года, несмотря на предложения из-за границы, не спешит покидать Украину. Украинец уважает команду, в которой находится и ждет предложение продолжения сотрудничества с "Колосом".

В этом сезоне на счету Чоботенко 2 гола в 12 матчах УПЛ. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что лидер Первой лиги рассматривает возможность подписания Чоботенко.