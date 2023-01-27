Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два неназванных клуба из ОАЭ интересуются защитником Колоса - Источник
Отправится к Реброву и Ярмоленко?
Фото: Instagram
Защитник ковалевского "Колоса" Сергей Чоботенко интересен сразу двум командам из Про-лиги ОАЭ, сообщает FootballHub.
По информации источника, эти клубы из разных частей турнирной таблицы. Впрочем, название команд не раскрывается.
26-летний защитник, контракт которого с ковалевцами рассчитан до лета 2023 года, несмотря на предложения из-за границы, не спешит покидать Украину. Украинец уважает команду, в которой находится и ждет предложение продолжения сотрудничества с "Колосом".
В этом сезоне на счету Чоботенко 2 гола в 12 матчах УПЛ. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что лидер Первой лиги рассматривает возможность подписания Чоботенко.
Популярное сейчас
- В полуфинал через экстра-таймы. Реал - Атлетико 3:1. Видео голов и обзор матча
- Кубок короля. Реал Мадрид - Атлетико 3:1. Автобус ожидаемо капитулировал
- Генштаб ВСУ: На запорожском направлении российская армия "сдулась"
- Палкин заявил о готовности Шахтера вернуть одного из легионеров
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО