Клищук: На сборах стараемся выполнять все, что от нас требуют тренеры

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о турецких буднях команды на втором зимнем сборе, а также вспомнил спарринг против болгарского "Хебиру" (1:2).

– Андрей, как проходят сборы: насколько тяжело, насколько интересно?

– Сборы – это всегда и интересная, и тяжелая работа одновременно. Мы работаем каждый день с хорошим настроением. Стараемся выполнять все, что от нас требуют тренеры.

– Настроение вам немного испортили в спарринге. Ты пропустил с пенальти, хотя почти угадал угол. Насколько обидно или это такая вратарская судьба?

– Всегда досадно пропускать мячи. Делал все так, как требует Тарас Александрович (Гребенюк – прим.). Пытался раскатать соперника, чтобы он пробил туда, куда я хочу. Хороший удар получился: низом под штангу. Поэтому было тяжело парировать.

– На последних минутах ты пошел на стандарт. Даже пробил головой. Возможно, нужно, чтобы у голкиперов тренировали не только вратарское мастерство, но еще и как пробивать и забивать голы?

– Кстати, на утренней тренировке отрабатывали удары головой (улыбается). Мог ли забить? С моей позиции было невозможно отличиться. Пытался больше отдать туда поближе к воротам партнерам, - сказал Клищук.