Минай в первом спарринге года играет вничью с болгарами

"Минай" начал игровую часть сборов в Турции с ничьей. Соперником команды Владимира Шарана была последняя команда текущего чемпионата Болгарии, "Спартак" из Варны.

Команды голов в этой встрече не забивали, но и не пропускали. Пресс-служба минайцев утверждает, что в первом тайме болгары выглядели лучше, а после перерыва "лисицы" смогли выровнять игру.

Следующим соперником закарпатцев станет грузинский клуб "Подбескидзе". Встреча запланирована на 1 февраля.

"Минай" (Украина) - "Спартак" (Варна, Болгария) 0:0.

"Минай" (первый тайм): Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Рогозинский, Голуб, Пономарь, Воробчак, Колесник и два игрока на просмотре.

"Минай" (второй тайм): Пеньков, Гончар, Трубочкин, Чуев, Ю.Кравчук, Витенчук, Рогозинский, Дмитрук, Твердохлеб, Байдал, Вишневский.