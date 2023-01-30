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Черноморец подписал словенского легионера, который не подошел Заре

Премьер-лига
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Укрепили оборону

Черноморец подписал словенского легионера, который не подошел Заре

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Центральный защитник Лука Гечек стал игроком одесского "Черноморца". Об этом сообщают официальные ресурсы клуба.

О подробностях соглашения не афишируется.

24-летний словенец присоединился к "морякам" во время турецкого сбора после того, как первую часть сезона 2022/23 отыграл в клубе высшего словенского дивизиона "Радомлье". На его счету 35 матчей и один забитый мяч.

Гучек начинал карьеру в Испании, молодежной команде "Бетиса", после чего вернулся на родину. В активе футболиста также имеется несколько матчей за юношескую сборную Словении.

Примечательно, что перед этим Лука был на просмотре в "Заре", однако он не поразил Патрика ван Леувена. Луганский клуб решил не заключать контракт со словенцем.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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