Черноморец подписал словенского легионера, который не подошел Заре

Центральный защитник Лука Гечек стал игроком одесского "Черноморца". Об этом сообщают официальные ресурсы клуба.

О подробностях соглашения не афишируется.

24-летний словенец присоединился к "морякам" во время турецкого сбора после того, как первую часть сезона 2022/23 отыграл в клубе высшего словенского дивизиона "Радомлье". На его счету 35 матчей и один забитый мяч.

Гучек начинал карьеру в Испании, молодежной команде "Бетиса", после чего вернулся на родину. В активе футболиста также имеется несколько матчей за юношескую сборную Словении.

Примечательно, что перед этим Лука был на просмотре в "Заре", однако он не поразил Патрика ван Леувена. Луганский клуб решил не заключать контракт со словенцем.