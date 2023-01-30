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Кривбасс - Дрита: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Криворожцы зимой пока без побед
Для подопечных Юрия Вернидуба это будет третий спарринг в январе. В двух предыдущих у "Кривбасса" одна ничья и одно поражение. "Дрита" – один из грандов футбола Косово. В текущем сезоне команда участвовала в квалификации Лиги конференций, где преодолела один раунд.
Контрольный матч
30 января. Начало в 15:00
"Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) - "Дрита" (Гнилане, Косово)
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