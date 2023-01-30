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ТаТоТаке: Забарный сегодня может перейти в клуб АПЛ

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ТаТоТаке: Забарный сегодня может перейти в клуб АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Динамо" Илья Забарный сегодня, 30 января, может сменить клуб.

Как сообщает ТаТоТаке, "Динамо" ведет переговоры по 20-летнему игроку с одним из клубов АПЛ, имя которого не называется. Однако истчоник отмечает, что это не "Лестер", интересовавшийся футболистом летом.

Отмечается, что переговоры находятся в финальной стадии - суммарная сумма сделки может составить около 25 миллионов евро.

Интересно, что несколько дней британский таблоид The Sun писал о возможном переходе Забарного в "Астон Виллу".

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ТаТоТаке

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