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ТаТоТаке: Забарный сегодня может перейти в клуб АПЛ
Все решается в эти минуты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "
Как сообщает ТаТоТаке, "Динамо" ведет переговоры по 20-летнему игроку с одним из клубов АПЛ, имя которого не называется. Однако истчоник отмечает, что это не "Лестер", интересовавшийся футболистом летом.
Отмечается, что переговоры находятся в финальной стадии - суммарная сумма сделки может составить около 25 миллионов евро.
Интересно, что несколько дней британский таблоид The Sun писал о возможном переходе Забарного в "Астон Виллу".
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