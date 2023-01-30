ТаТоТаке: Забарный сегодня может перейти в клуб АПЛ

Защитник " Динамо " Илья Забарный сегодня, 30 января, может сменить клуб.

Как сообщает ТаТоТаке, "Динамо" ведет переговоры по 20-летнему игроку с одним из клубов АПЛ, имя которого не называется. Однако истчоник отмечает, что это не "Лестер", интересовавшийся футболистом летом.

Отмечается, что переговоры находятся в финальной стадии - суммарная сумма сделки может составить около 25 миллионов евро.

Интересно, что несколько дней британский таблоид The Sun писал о возможном переходе Забарного в "Астон Виллу".