СМИ: Динамо подписало 15-летнего азербайджанца

Киевское " Динамо " подписало 15-летнего азербайджанского футболиста Ильхама Гамбарова.

Как сообщает Azerisport, игрок успешно прошел просмотр в киевском клубе.

Гамбаров будет выступать за юношескую команду киевского клуба (U-17), которая в период нынешней войны в Украине базируется в немецком городе Кельн.

Отметим, что Ильхам является сыном бывшего игрока сборной Азербайджана по футзалу, ныне главным тренером юношеских и национальных сборных Канады Эльнура Гамбарова.