  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Динамо подписало 15-летнего азербайджанца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Динамо подписало 15-летнего азербайджанца

Премьер-лига
(1 голосов)

Ильхам Гамбаров будет играть за команду U-17

СМИ: Динамо подписало 15-летнего азербайджанца

фото из свободных источников

Новина українською

Киевское "Динамо" подписало 15-летнего азербайджанского футболиста Ильхама Гамбарова.

Как сообщает Azerisport, игрок успешно прошел просмотр в киевском клубе.

Гамбаров будет выступать за юношескую команду киевского клуба (U-17), которая в период нынешней войны в Украине базируется в немецком городе Кельн.

Отметим, что Ильхам является сыном бывшего игрока сборной Азербайджана по футзалу, ныне главным тренером юношеских и национальных сборных Канады Эльнура Гамбарова.

По теме
yellow-arrow
Назван клуб АПЛ, в которой перейдет Илья Забарный
yellow-arrow
Цыганык: Днепр-1 будет торговать Довбика в районе 20 млн евро
yellow-arrow
Шахтер и Динамо без побед, Днепр-1 и Заря сыграли по 5 матчей. Таблица спаррингов клубов УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Azerisport

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде