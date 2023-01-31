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СМИ: Динамо подписало 15-летнего азербайджанца
Ильхам Гамбаров будет играть за команду U-17
фото из свободных источников
Киевское "
Как сообщает Azerisport, игрок успешно прошел просмотр в киевском клубе.
Гамбаров будет выступать за юношескую команду киевского клуба (U-17), которая в период нынешней войны в Украине базируется в немецком городе Кельн.
Отметим, что Ильхам является сыном бывшего игрока сборной Азербайджана по футзалу, ныне главным тренером юношеских и национальных сборных Канады Эльнура Гамбарова.
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