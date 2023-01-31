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Черноморец объявил о подписании воспитанника Динамо

Премьер-лига
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Клуб креативно представил новичка

Черноморец объявил о подписании воспитанника Динамо

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Полузащитник Александр Васильев присоединился к "Черноморцу". Об этом информируют социальные сети клуба.

Срок длительности контракта не разглашается.

Предыдущим клубом 28-летнего хавбека был "Львов", который он покинул на прошлой неделе. За львовский клуб он выступал с января 2022 года. На его счету 1 гол и 1 ассист в 13 матчах.

Александр - воспитанник киевского "Динамо". На протяжении своей карьеры он выступал за киевский "Арсенал", "Днепр", а также белорусские "Гомель" и "Минск".

Добавим, что "Черноморец" креативно подошел к презентации хавбека, воспользовавшись возможностями Photoshop. Одесситы стирают изображение другого новичка команды Луки Гучека, а под ним виднеется фотография Васильева.

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В статье: Черноморец (Одесса) Александр Васильев
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