Черноморец объявил о подписании воспитанника Динамо

Полузащитник Александр Васильев присоединился к "Черноморцу". Об этом информируют социальные сети клуба.

Срок длительности контракта не разглашается.

Предыдущим клубом 28-летнего хавбека был "Львов", который он покинул на прошлой неделе. За львовский клуб он выступал с января 2022 года. На его счету 1 гол и 1 ассист в 13 матчах.

Александр - воспитанник киевского "Динамо". На протяжении своей карьеры он выступал за киевский "Арсенал", "Днепр", а также белорусские "Гомель" и "Минск".

Добавим, что "Черноморец" креативно подошел к презентации хавбека, воспользовавшись возможностями Photoshop. Одесситы стирают изображение другого новичка команды Луки Гучека, а под ним виднеется фотография Васильева.