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Фарина и Бондарь – в центре защиты. Шахтер назвал состав на спарринг против Марибора

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Йовичевич продолжает экспериментировать с составом на сборах

Фарина и Бондарь – в центре защиты. Шахтер назвал состав на спарринг против Марибора

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
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Сегодня донецкий "Шахтер" проведет контрольный матч против словенского "Марибора". Игорь Йовичевич определился со стартовым составом на эту игру.

Отмечаем, что в центре обороны "горняков" сыграют Фарина и Бондарь, а в нападении расположится Траоре.

"Шахтер" (старт): Трубин – Михайличенко, Фарина, Бондарь, Гочолейшвили – Бондаренко, Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков – Траоре.
"Шахтер" (запас): Шевченко - Тейлор, Козик, Ракицкий, Сигеев, Тотовицкий, Глущенко, Ющенко, Роспутько, Сикан, Борячук.

Стартовый свисток арбитр встречи должен дать в 16:30. Следить за игрой можно на страницах UA-Футбол в текстовой и видео трансляциях.

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В статье: Марибор Шахтер (Донецк)
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