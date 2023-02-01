Фарина и Бондарь – в центре защиты. Шахтер назвал состав на спарринг против Марибора

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет контрольный матч против словенского "Марибора". Игорь Йовичевич определился со стартовым составом на эту игру.

Отмечаем, что в центре обороны "горняков" сыграют Фарина и Бондарь, а в нападении расположится Траоре.

"Шахтер" (старт): Трубин – Михайличенко, Фарина, Бондарь, Гочолейшвили – Бондаренко, Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков – Траоре.

"Шахтер" (запас): Шевченко - Тейлор, Козик, Ракицкий, Сигеев, Тотовицкий, Глущенко, Ющенко, Роспутько, Сикан, Борячук.