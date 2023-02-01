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Фарина и Бондарь – в центре защиты. Шахтер назвал состав на спарринг против Марибора
Игорь Йовичевич продолжает экспериментировать с составом на сборах
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Сегодня донецкий "Шахтер" проведет контрольный матч против словенского "Марибора". Игорь Йовичевич определился со стартовым составом на эту игру.
Отмечаем, что в центре обороны "горняков" сыграют Фарина и Бондарь, а в нападении расположится Траоре.
"Шахтер" (старт): Трубин – Михайличенко, Фарина, Бондарь, Гочолейшвили – Бондаренко, Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков – Траоре.
"Шахтер" (запас): Шевченко - Тейлор, Козик, Ракицкий, Сигеев, Тотовицкий, Глущенко, Ющенко, Роспутько, Сикан, Борячук.
Стартовый свисток арбитр встречи должен дать в 16:30. Следить за игрой можно на страницах UA-Футбол в
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