"Это влияет на мое настроение". Йовичевич сообщил о травмах Очеретько и Назарины

Главный тренер "Шахтер" Игор Йовичевич рассказал о травмах Олега Очеретько и Егора Назарины.

"Это даже больше влияет на мое настроение. Чувствую это на себе, когда ломаются футболисты на ровном месте. Возможно, этого и не заметили, но они не травмировались сами, а это было спровоцировано действиями соперников. Камера, может, этого и не поймала. Поэтому я очень зол. Не только болгары имели право вчера слиться на судью, но и мы тоже – на определенных их игроков. Это меня очень тревожит.

Если это будут "кресты", а я уже проходил это четыре раза, и это будет пятый, поэтому знаю, о чем идет речь, и знаю, как сейчас чувствует себя Очеретько. Хорошо, что с Назариной не столь серьезно – мениск выдержал. Но все равно много таких моментов, небольших травм, сбивающих с ритма и темпа.

Мы не можем собраться, не можем всё быть в полном фокусе, чтобы набрать форму. Поэтому это меня немного тревожит", - цитирует Йовичевича клубная пресс-служба.