Йовичевич: Мы молодая команда, поэтому должны становиться еще более жесткими и зрелыми

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал результаты контрольных матчей против "Лудогорца" (2:2) и "Марибора" (4:4).

– Что можно отметить в двух сыгранных спаррингах и в каком состоянии сейчас команда?

– Много работать еще нужно, чтобы выйти на тот уровень, когда будешь конкурентоспособным и в Лиге Европы, и в УПЛ. Есть время для получения практики, повышения интенсивности. Должны сделать так, чтобы не только один период матча был на высоком уровне – это позволит доминировать в игре, в структуре против таких хороших оппонентов, как "Марибор" и "Лудогорец", провести весь матч на таком уровне.

Завтра будет восстановление и выходной у команды, но у тренеров будет много работы: анализ даст нам много ответов, потому что должны искать решения по некоторым проблемам, которые оппонент нам создает.

– Вы привлекли в первую команду игроков юношеского состава. С какой целью?

– Конечно, U-19 своими играми на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА просто заставляют обратить внимание на них и выразить уважение. Это наше будущее, и мы хотели премировать их труд, чтобы они поняли: их работа не напрасна. И, конечно, чтобы они могли почувствовать немного более высокий уровень интенсивности и хороших оппонентов, чтобы подготовка была еще лучше того матча, что их ждет. Многие интересные ответы получили от них. Ребята с характером. Думаю, это принесет нам еще больше конкуренции со временем.

Мы вообще молодая команда, поэтому должны становиться еще более жесткими и зрелыми, еще больше сплотиться и научиться сражаться на футбольном поле. Не только когда доминируешь в игре, но и когда есть много единоборств, когда плохое поле, когда ветер дует, все эти факторы нивелировать и сфокусироваться на матче. Поэтому еще раз повторяю, в этих двух поединках, вчера – в последние 30 минут, показали, что мы можем.

Очень хорошая команда "Лудогорец", все время выступающая в еврокубках. Их матч с "Ромой" это доказывает, что они творили на "Стадио Олимпико". Но мы не дали им перейти по центру поля. Поэтому вчера была та команда, которую я хочу видеть – голодная, амбициозная, агрессивная, сконцентрированная.

Сегодня то же было в первом тайме, но должны держать это полный период, все 90 минут. Ведь если выпадаем на несколько минут, то в Европе за это наказывают, в УПЛ тебя наказывают так же, как сегодня наказывал "Марибор". В общем это смешанные эмоции для тренера, потому что должны со временем все 90 минут держать темп и тот ритм. – сказал Йовичевич.