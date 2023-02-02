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Днепр-1 - Мура Словения: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Прямая видеотрансляция матча

Днепр-1 - Мура Словения: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 играет свой очередной спарринг на сборах в Турции.

Сегодня в соперниках днепрян – словенская Мура.

Начало поединка - в 16:00.

Пряямая видеотрансляция матча доступна чуть ниже.

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В статье: СК Днепр-1
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