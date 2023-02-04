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Бущан удачно перенес операцию на спине

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди длительный этап восстановления

Бущан удачно перенес операцию на спине

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

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Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан удачно перенес операцию по удалению междупозвоночной грыжи. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хирургическое вмешательство проводили врачи в клинике немецкого Мюнхена.

Восстановление от операции займет около 1,5 месяца. В связи с этим Бущан пропустит минимум три матча УПЛ, которые запланированы на март: против "Ингульца", "Днепра-1" и "Зари".

В этом сезоне на счету Георгия 13 поединков, всего пять из которых в УПЛ. Большую часть времени голкипер провел в лазарете и восстанавливался от травмы колена.

Напомним, что у другого вратаря "Динамо" Дениса Бойко также травма колена. Первым номером киевлян является 21-летний Руслан Нещерет.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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