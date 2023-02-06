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Львов объявил об аренде молодого защитника Динамо
Ранее игрок уже был в двух арендах
Фото: ФК Львів / Автор невідомий
Защитник Денис Кузык продолжит свою карьеру в ФК "Львов". Клуб уже объявил об аренде игрока у киевского "Динамо".
Продолжительность сделки львовяне не разглашают. Вероятно, игрок перешел до конца текущего сезона. Кузык уже определился с игровым номером – он будет выступать под №17.
20-летний Денис Кузик – воспитанник "Динамо". Он уже успел поиграть за "Черноморец" и "Колос". За одесситов в прошлом сезоне, который был прерван из-за полномасштабной войны, футболист провел 15 матчей во всех турнирах и сделал три результативных передачи. В текущем чемпионате Кузык четырежды выходил на поле в футболке "Колоса".
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