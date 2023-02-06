Львов объявил об аренде молодого защитника Динамо

Защитник Денис Кузык продолжит свою карьеру в ФК "Львов". Клуб уже объявил об аренде игрока у киевского "Динамо".

Продолжительность сделки львовяне не разглашают. Вероятно, игрок перешел до конца текущего сезона. Кузык уже определился с игровым номером – он будет выступать под №17.

20-летний Денис Кузик – воспитанник "Динамо". Он уже успел поиграть за "Черноморец" и "Колос". За одесситов в прошлом сезоне, который был прерван из-за полномасштабной войны, футболист провел 15 матчей во всех турнирах и сделал три результативных передачи. В текущем чемпионате Кузык четырежды выходил на поле в футболке "Колоса".