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Львов объявил об аренде молодого защитника Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее игрок уже был в двух арендах

Львов объявил об аренде молодого защитника Динамо

Фото: ФК Львів / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Защитник Денис Кузык продолжит свою карьеру в ФК "Львов". Клуб уже объявил об аренде игрока у киевского "Динамо".

Продолжительность сделки львовяне не разглашают. Вероятно, игрок перешел до конца текущего сезона. Кузык уже определился с игровым номером – он будет выступать под №17.

20-летний Денис Кузик – воспитанник "Динамо". Он уже успел поиграть за "Черноморец" и "Колос". За одесситов в прошлом сезоне, который был прерван из-за полномасштабной войны, футболист провел 15 матчей во всех турнирах и сделал три результативных передачи. В текущем чемпионате Кузык четырежды выходил на поле в футболке "Колоса".

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Денис Кузык
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