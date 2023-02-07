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Металлист экспериментальным составом сыграл с Лиепаей. Играли в основном U19

Премьер-лига
(1 голосов)

Игровая практика для юношей

Металлист экспериментальным составом сыграл с Лиепаей. Играли в основном U19

UA-Футбол
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Харьковский "Металлист" провел неанонсированный контрольный матч с латвийской "Лиепаей".

Клубный сайт сообщает, что много игрового времени получили футболисты юношеской команды. Во втором тайме состав был усилен несколькими игроками первой команды. Встреча завершилась победой латвийцев 2:0.

Основа "Металлиста" под руководством Перицы Огненовича свой ближайший контрольный матч проведет сегодня. Соперником станет узбекистанская "Согдиана". Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00. Следить за ходом событий вы можете в нашем онлайне здесь.

Напомним, что харьковчане сейчас находятся в турецком городе Сиде и почти не почувствовали вчерашнее землетрясение. Однако легкие толчки добрались даже до места базирования "Металлиста".

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В статье: Металлист (Харьков)
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